Посол США в России: Москва должна отказаться от своей злостной деятельности

Посол США в России Джон Гантсман заявил, что Москва должна отойти от своей злостной деятельности и стать ответственным партнером.

Об этом посол заявил в интервью Голосу Америки, комментируя отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

"Очевидно успешным результатом было бы, если бы Россия отошла от своей злостной деятельности и стала ответственным партнером", - сказал Гантсман.

Также он напомнил, что Россия пять раз голосовала в Совете Безопасности ООН против расследования применений в Сирии химического оружия.

Посол добавил, что президент США Дональд Трамп всегда проявлял последовательность в стремлении диалога с Россией для практических результатов.

"Он хочет знать, куда мы движемся, что сделано, какие достижения, например, в отношении Украины и в других подобных вопросах", - сказал Ханстман.

26 марта, в ответ на отравление в Великобритании экс-агента Скрипаля, США объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрыли Генконсульство РФ в Сиэтле.

29 марта, МИД РФ объявил о зеркальных мерах в отношении США и закрытии генконсультства в Санкт-Петербурге.

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В связи с отравлением в Великобритании экс-агента Скрипаля 26 стран объявили о высылке российских дипломатов - среди них страны ЕС, а также США, Канада, Албания, Норвегия, Украина, Молдова.

27 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о сокращении штата российской миссии при Альянсе.

Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

МИД Украины нотой информировал посольство РФ о том, что тринадцать российских дипломатов, работающих в Киеве, Одессе, Львове и Харькове объявлены персонами нон грата, за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.