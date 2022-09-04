Посол США в России завершил работу и уехал из Москвы 4 сентября, 18:34 Посол США в России Джон Салливан (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

В воскресенье, 4 сентября, посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в должности главы американской дипломатической миссии в России и уехал из Москвы.

Об этом сообщает посольство США в России.

О предстоящем завершении работы посла и его отъезде ранее речь не шла.

Посол Салливан был назначен в декабре 2019 года и проработал на этом посту почти три года. После отъезда он завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал за пять президентов США, включая должность заместителя государственного секретаря, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли.

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Пока в США не сообщается, кто станет новым послом в России. Дипломатическим ведомством будет руководить поверенная по делам посольства США в Москве Элизабет Руд.

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