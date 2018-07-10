Посол США в НАТО: Встреча Трампа и Путина не свидетельствует о восстановлении отношений с РФ

Посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что предстоящий саммит президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки не говорит о безусловном восстановлении отношений с РФ.

По словам посла, Вашингтон стремится восстановить отношения с РФ, но для этого Москва должна изменить свое поведение.

"Встреча президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки будет попыткой... сказать, что мы хотим иметь отношения с вами, но вы должны изменить свое поведение", - цитирует Хатчисон Европейская правда.

Посол отметила, что возобновление сотрудничества с Москвой выгодно Вашингтону, поскольку "есть много важных вещей, которые мы могли бы сделать, если бы работали вместе".

При этом посол добавила, что суверенитет Украины должен быть защищен от посягательств любого иностранного государства.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.

По словам Трампа, стороны обсудят конфликты в Украине и Сирии, а также вмешательство России в выборы президента США.