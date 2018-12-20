Посол США в Германии призвал Берлин отказаться от строительства Северного потока-2 Сегодня, 06:39 461 Цей матеріал також доступний українською Газопровод позволит России усилить влияние на Европу, полагает дипломат

Посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку строительства газопровода Северный поток - 2, передает DW.

Как написал Гренелл в авторской колонке для газеты Rheinische Post, проект является "бесцеремонной попыткой российского правительства усилить удушение европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения".

В то же время российская сторона "продолжает свою кампанию по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины", добавляет он.

Газопровод позволит России усилить влияние на Европу, утверждает дипломат. По его мнению, Москва направит получаемые миллиарды евро на "дестабилизирующую внешнюю политику и поддержку на восточном фланге НАТО своего поведения", в котором "возрастает агрессивность".

Напомним, в Сенате США готовят резолюцию против Северного потока-2 и российской агрессии в море. Ранее группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства газопровода Северный поток-2.

Против Северного потока-2 также выступила Эстония.

Перед этим в Вильнюсе руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо с предупреждением об опасности газопровода Северный поток-2, адресованное главам парламентов европейских стран. Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект "крайне опасным".

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.