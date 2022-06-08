«В рамках пакета в $40 миллиардов». Посол США сообщила, что финансовая помощь от Вашингтона уже начала прибывать в Украину 8 июня, 23:10 Цей матеріал також доступний українською Посол США Бриджит Бринк и президент Украины Владимир Зеленский (Фото:U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Facebook)

Посол США Бриджит Бринк сообщила, что финансова поддержка Вашингтона в размере одного миллиарда долларов уже прибыла в Украину. Об этом говорится в сообщении посольства США в Facebook.

«В рамках пакета в 40 миллиардов долларов, подписанного президентом Джо Байденом 21 мая, прямая поддержка в размере 1 миллиарда долларов уже прибыла, чтобы помочь Украине и ее народу двигаться вперед», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что еще 7,5 миллиардов долларов грантовой помощи уже в пути.

«Мы знаем, что народ Украины уже с большой решительностью работает над восстановлением. Ваша сила вдохновляет нас. Соединенные Штаты убедятся, чтобы наша помощь досталась тем, кому она необходима, и поддержала суверенную, независимую, демократическую и процветающую Украину», — сообщили в посольстве.

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