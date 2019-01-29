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Посол США рассказала, кого Вашингтон поддержит на выборах в Украине

Сегодня, 11:45
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Пресс-служба посольства США

Мари Йованович

Посол США в Украине Мари Йованович рассказала, кого Соединенные Штаты намерены поддержать на предстоящих выборах в Украине.

По словам дипломата, на выборах США "поддержат украинский народ", сообщает Голос Америки.

"Пожалуй, я вас не удивлю, если скажу, что мы поддерживаем украинский народ. Мы стоим рядом с вами, бок о бок, 27 лет независимости, 5 лет революции и войны. Ваши цели - это наши приоритеты. Почему? Потому, что стабильная демократическая Украина с процветающей экономикой это сильный партнер для Соединенных Штатов", - сказала Йованович.

Посол также напомнила о трех приоритетах, которые, согласно результатам опросов, являются важнейшими для украинцев. Это окончание войны на Донбассе, экономическое процветание и честная власть.

Говоря о достижении мира на востоке Украины, посол США отметила, что военного способа решения конфликта с Россией нет. Единственный способ - политический, и краеугольный камень этой стратегии - Минские соглашения.

Теги:   США Мари Йованович

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