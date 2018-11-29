Посол США про Керченский кризис: Россия переступила черту, это ее первая открытая атака

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Россия переступила черту, открыто атаковав украинские корабли в Керченском проливе.
"Россия в воскресенье переступила черту. Скептики, больше уже не могут отрицать того, что мы знаем. Эти ниточки, которые контролируют конфликт - будь то зеленые человечки, или сепаратисты - можно отследить четко. Москва признала свои действия, и это первая открытая российская атака, первое нападение на украинские ВМС, это перевело конфликт с суши на море. Это нападение представляет собой опасную ситуацию", - цитирует посла Укринформ.
Йованович добавила, что захват украинских моряков является нарушением международного права так же, как и преследование российскими кораблями украинских в территориальных водах у Крыма, которые являются неотъемлемой частью украинской территории.
"Мы призываем Россию прекратить эскалацию, вернуть Украине задержанных членов экипажей кораблей", - заявила посол.
Йованович также отметила, США будут стоять плечо к плечу с Украиной в противодействии российские агрессии, и "наша поддержка не только словесная".
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