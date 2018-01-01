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Посол США назвал российские бомбардировщики в Венесуэле "музейными экспонатами"

Сегодня, 07:36
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Посол США назвал российские Ту-160 "музейными экспонатами"

Скриншот видео Tupolev Tu-160 Blackjack

Посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160, которые находятся на учениях в Венесуэле, "музейными экспонатами из 80-х".

В интервью колумбийскому радио RCN дипломат отметил, что не знает цели визита российских бомбардировщиков "из 80-х годов", но добавил, что они прибыли в Венесуэлу после появления у ее берегов госпитального судна США, "и это имеет значение".

"Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они действительно музейные (экспонаты)", - сказал посол.

Напомним, Венесуэла и Россия запланировали совместные авиационные учения для отработки маневров по обороне южноамериканской страны.

Минобороны РФ сообщило, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил России совершили перелет в международный аэропорт Майкетия столицы Венесуэлы.

Теги:   Бомбардировщики Венесуэла Россия США

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