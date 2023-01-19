Бринк: Поставки Patriot и Bradley — это долгосрочное обязательство по безопасности Украины 19 января, 19:17 Посол США в Украине Бриджет Бринк (Фото:US Embassy Kyiv Ukraine / Facebook)

Среди задач США и их партнеров — не только помочь Украине отразить текущее нападение России, но и обеспечить безопасность на долгие годы вперед, это лежит в основе поставок оружия, заявила посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджет Бринк.

После нынешней войны Украина должна получить гарантии безопасности, которые будут важнее листа бумаги, на котором их сформулируют, сказала дипломат на мероприятии NV «Украина и мир впереди 2023».

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«Важнейшие гарантии, как говорил президент [Джо] Байден, — дать вам возможность снизить способность России вести войну и сдерживать будущие атаки. Что это значит? Защищать себя, защищать свое небо. Трудно сделать все одновременно, но мы обсуждаем внутри страны и с партнерами пути, которые мы можем обеспечить. Такие вещи, как Patriot, — это долгосрочное обязательство. То же самое касается Bradley», — подчеркнула Бринк.

21 декабря 2022 года США объявили о пакете помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, куда впервые включили ЗРК Patriot. Украина также получит Patriot от Германии и Нидерландов.

16 января украинские военнослужащие прибыли в США для обучения работе с американскими ЗРК Patriot.

Также в пакет помощи от США на рекордную сумму 3 млрд долларов, о котором было объявлено 6 января, входят 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW.



19 января NV проводит ежегодную дискуссию "Украина и мир впереди". Каким станет 2023 год для Украины? Изменится ли поддержка западных партнеров? Выстоит ли экономика? На что настраивается бизнес? Каким может быть окончание войны и когда это произойдет?