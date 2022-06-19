Посол США Бриджит Бринк: Мы здесь, чтобы помочь Украине одержать победу 19 июня, 20:03 Цей матеріал також доступний українською Посол США в Украине Бриджит Бринк (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что цель США помочь Украине защитить себя и одержать победу в войне с Россией, поскольку она влияет на мир и безопасность в Европе.

Об этом она сказала в интервью Голосу Америки.

«Украина не потерпит поражения, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Как я уже упоминала, это очень важно для Украины и действительно важно для европейской безопасности. Это действительно важно и для Америки, потому что, как сказал президент Байден, то, что произошло, является возмутительным с моральной точки зрения, это неспровоцированное, неоправданное нападение на суверенную страну. В интересах Америки обеспечить мир и безопасность в Европе — это жизненно важно. Так что последствия действительно выходят далеко за пределы Украины. Мы все прекрасно понимаем, что поставлено на карту. Именно поэтому мы здесь: чтобы помочь Украине одержать победу», — сказала Бринк.

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Она рассказала, что после назначения на должность посла ставит перед собой пять задач, первая среди которых — помочь Украине защитить себя.

«Задачи, которые стоят перед Украиной и нами, огромны. Когда я прибыла сюда, я поставила перед собой пять непосредственных целей, и первая — помочь Украине защитить себя. Вторая — помочь привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях и жестокостях. Третье — обеспечить, чтобы гуманитарная помощь, в частности направляемая из США, доходила до конечных получателей, особенно в зонах конфликта. Четвертое — проконтролировать этот огромный объем американской помощи и обеспечить соответствующий надзор отсюда из Киева. И последнее — снова собрать нашу команду, американцев и украинцев, которые составляют посольство, и восстановить нашу структуру. Так что проблемы, стоящие перед Украиной, очень велики, они стоят перед всеми нами, но мы действительно полны решимости и готовы их решить», — сказала посол.

Бринк прокомментировала заявления представителей украинских властей о том, что Соединенные Штаты выделяют недостаточно помощи или делают это слишком поздно.

«Я бы сказала, что с начала войны и даже раньше мы были полностью сосредоточены на том, чтобы как можно скорее предоставить Украине средства обеспечения безопасности, оружие, в котором Украина нуждается. И это на самом деле стало моей главной целью, как только я приехала сюда. Действительно, я считаю, что на раннем этапе были некоторые проблемы, и я здесь как раз для того, чтобы убедиться, что все, что мы делаем, непосредственно помогает украинцам на передовой, помогает Украине улучшить свои положение на поле боя, что, как мы уверены — поддержит ее позицию на переговорах, когда до этого дойдёт», — сказала представительница США в Киеве.

Бринк также прокомментировала перспективу переговоров между Россией и Украиной.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что мы оставляем на усмотрение украинцев вопрос о том, в какое время Украина сочтет возможным вести мирные переговоры. Президент Байден указывал на то, что Владимир Зеленский говорил: все войны заканчиваются переговорами. Но еще раз: мы оставляем выбор времени и содержания переговоров на усмотрение украинцев», — сказала Бринк.

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