Посол Словении вернулся в Киев 14 июня, 21:32 Цей матеріал також доступний українською Томаж Менцин (Фото:Slovenia in Ukraine / twitter)

Посол Словении в Украине Томаж Менцин, в начале войны покинувший украинскую столицу, вернулся в Киев.

Об этом сообщило посольство Словении в Украине.

«Посол Словении в Украине Томаж Менцин вернулся в Киев. Словения поддерживает Украину и ее храбрый народ в борьбе за свободу и демократию», — говорится в сообщении.

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Менцин в начале войны уехал из Киева и продолжал свою работу из города Жешув.

С конца марта словенская дипломатическая миссия в Киеве работала на уровне временного поверенного в делах с полными полномочиями на время чрезвычайной ситуации.

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