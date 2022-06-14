Посол Словении вернулся в Киев

14 июня, 21:32
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Томаж Менцин (Фото:Slovenia in Ukraine / twitter)

Томаж Менцин (Фото:Slovenia in Ukraine / twitter)

Посол Словении в Украине Томаж Менцин, в начале войны покинувший украинскую столицу, вернулся в Киев.

Об этом сообщило посольство Словении в Украине.

«Посол Словении в Украине Томаж Менцин вернулся в Киев. Словения поддерживает Украину и ее храбрый народ в борьбе за свободу и демократию», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://twitter.com/SLOinUKR/status/1536746882759905282

Менцин в начале войны уехал из Киева и продолжал свою работу из города Жешув.

С конца марта словенская дипломатическая миссия в Киеве работала на уровне временного поверенного в делах с полными полномочиями на время чрезвычайной ситуации.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Посол Словения

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