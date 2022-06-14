Посол Словении вернулся в Киев
Томаж Менцин (Фото:Slovenia in Ukraine / twitter)
Посол Словении в Украине Томаж Менцин, в начале войны покинувший украинскую столицу, вернулся в Киев.
Об этом сообщило посольство Словении в Украине.
«Посол Словении в Украине Томаж Менцин вернулся в Киев. Словения поддерживает Украину и ее храбрый народ в борьбе за свободу и демократию», — говорится в сообщении.
Менцин в начале войны уехал из Киева и продолжал свою работу из города Жешув.
С конца марта словенская дипломатическая миссия в Киеве работала на уровне временного поверенного в делах с полными полномочиями на время чрезвычайной ситуации.
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