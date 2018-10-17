Посол России в ЕС призвал Македонию вступить в Евразийский Союз вместо НАТО

Посол России в Европейском Союзе Владимир Чижов считает, что Евразийский Союз - это альтернатива ЕС и НАТО для Македонии.
Об этом пишет RTCG.
Чижов подчеркнул, что для Македонии лучше стать членом Евразийского Союза, который является "гуманной и демократической организацией".
При этом, НАТО он считает "ошибочным концептом из прошлого века, который не успел трансформироваться".
Комментируя соглашение между Скопье и Афинами касательно переименования Македонии, Чижов заявил, что "ошибки имеют последствия".
Напомним, что ранее Россия пригрозила наложить в ООН вето на изменение названия Македонии.
Ранее сообщалось, что 30 сентября, жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны. В свою очередь в ЕС и НАТО заявили, что приветствуют итоги референдума о переименовании и евроинтеграции Македонии. При этом глава Центризбиркома Македонии Оливер Дерковски заявил, что референдум о переименовании страны не является состоявшимся из-за низкой явки.
Напомним, что в июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры по присоединению Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу.
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