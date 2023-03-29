Российский посол пригрозил, что Швеция после вступления в НАТО станет «законной целью» для РФ. Его вызвали в МИД 29 марта, 15:48 Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрём (Фото:Lehtikuva/Antti Hamalainen via REUTERS)

Российский посол Виктор Татаринцев заявил, что после вступления в НАТО Швеция и Финляндия станут для РФ «легитимными целями для ответных мер, в том числе и военных». МИД Швеции вызвал его на разговор.

Татаринцев написал статью под названием Шведский шаг в пропасть, появившуюся на сайте посольства РФ в Швеции во вторник, 28 марта. Вскоре ее удалили, но копия сохранилась в Telegram-канале дипмиссии.

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В ней дипломат повторяет пропагандистский бред и сетует, что после вступления Стокгольма и Хельсинки в Альянс «общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза».

«Если кому–то до сих пор кажется, что это каким–то образом улучшит защищенность Европы – будьте уверены, новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера», — говорится в статье.

Спикер МИД Швеции 29 марта подтвердил Reuters, что посла вызывают в ведомство, чтобы пожаловаться на «попытку вмешательства» в процесс подачи заявки страны на вступление в НАТО.

Швеция и Финляндия в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к Альянсу на фоне полномасштабной войны России против Украины. Их должны ратифицировать парламенты всех государств-членов НАТО.

В январе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может согласиться на вступление Финляндии в НАТО раньше, чем на вступление Швеции на фоне напряженности в отношениях со Стокгольмом.

27 марта Венгрия ратифицировала заявку Финляндии, вступление Швеции пока блокирует.