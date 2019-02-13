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Посол РФ в Японии: Возможность передачи Курильских островов не обсуждается

Сегодня, 11:32
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EPA

Россия отказывается обсуждать передачу Курильских островов Японии

Посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что тема передачи Курильских островов Токио не обсуждается.

По словам Галузина, Москва не собирается поступаться суверенитетом над двумя островами гряды.

"А что касается суверенитета России над островами, то эта тема, равно как и тема передачи островов, на переговорах с Японией не обсуждается", - сказал дипломат в интервью агентству Интерфакс.

При этом он подчеркнул, что "Россия не выдвигает предварительных условий" на переговорах с японской стороной.

Добавим, что из-за вопроса принадлежности спорных островов Курильской гряды между РФ, как правопреемницей СССР, и Японией до сих пор не заключен мирный договор.

Стороны подписали лишь советско-японскую декларацию 1956 года (Московская декларация), которая прекращала состояние войны между странами.

Декларация была подписана 19 октября 1956 года в Москве, способствовала нормализации советско-японских отношений; СССР и Япония обменялись послами.

Ранее премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что он и президент РФ Владимир Путин “должны положить конец” вопросу о заключении мирного договора.

Япония претендует на южную группу Курильских островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, которую называет "северными территориями", оккупированную советскими войсками в конце Второй мировой войны.

Территориальный спор до сих пор мешает двум странам подписать формальный договор о мире, который так и не был заключен после 1945 года. 

14 января 2019 года переговоры России и Японии о Курилах завершились провалом.

Теги:   Россия Курильские острова Япония

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