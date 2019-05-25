Посол РФ в Венесуэле объяснил наличие российских войск в стране Сегодня, 11:04 937 Цей матеріал також доступний українською livejournal.com Правительство Венесуэлы находится в состоянии тревожного ожидания — Заемский livejournal.com

Посол РФ в Каракасе Владимир Заемский заявил, что российские войска находятся в Венесуэле из-за «угрозы применения силы» со стороны США.

Об этом он рассказал агентству AFP.

«Правительство Венесуэлы находится в состоянии тревожного ожидания, поскольку США неоднократно угрожали применить силу против страны», — заявил дипломат.

«В этих условиях они должны быть уверены, что оружие у них в рабочем состоянии», — сказал он.

Заемский добавил, что российские военные эксперты консультируют венесуэльцев в вопросах «поддержки боеготовности своей техники и учат их, как ее лучше использовать».

По его словам, им разрешено находиться там в соответствии с соглашением, подписанным между двумя странами в 2001 году.

Заемский сказал, что он, тем не менее, верит в мирный путь урегулирования кризиса с помощью «диалога и поиска компромисса».

Он приветствует посреднические усилия, предпринимаемые Норвегией, куда и режим Мадуро, и оппозиция направили делегации.

«Очень хорошо, что эти переговоры проходят», — резюмировал Заемский.