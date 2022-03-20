Посол России пригрозил странам НАТО: Откуда вы знаете, что у нас нет планов против Хорватии, Польши, Болгарии? 20 марта, 01:17 Цей матеріал також доступний українською Игорь Колобухов (Фото:Ambasada Русское Федерирование в Босне и Герцеговине)

Посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов пригрозил НАТО, косвенно заявив, что у России есть «планы» против членов Альянса.



Об этом он сказал в эфире боснийского телеканала Face TV, сообщает хорватская газета Večernji list.

Ранее Калабухов заявил, что страна имеет право решать, быть ли членом НАТО, но Москва «оставляет за собой право реагировать на такую возможность» и пригрозил «примером Украины». Теперь он говорит, что РФ не против вступления Боснии и Герцеговины в Альянс, добавив, что это «не угроза, возможно, предупреждение».

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«Это как замкнутый круг, я уже сказал… Предположим, БиГ стала членом НАТО, и Брюссель решает установить там ядерные ракеты, направленные на Москву. Мы будем оценивать стратегическую ситуацию, и потому, я считаю, что выходом должна быть европейская система, а не НАТО. И что бы принесла БиГ в НАТО? Будет ли НАТО безопаснее, если БиГ войдет?» — сказал российский посол.

На вопрос, почему Россию «не беспокоят» другие и соседние страны, уже входящие в Альянс, он ответил: «Откуда вы знаете, что у нас нет планов против Хорватии, Польши, Болгарии?».

На уточняющий вопрос, «есть ли у вас планы против Хорватии», Калабухов, смеясь, ответил:

«У нас есть планы против НАТО! Мы оцениваем геостратегическую ситуацию, смотрим, откуда идут угрозы и реагируем», — сказал посол.

На угрозы, которые Калабухов озвучил ранее, отреагировало посольство США в Сараево. Там его слова назвали «опасными, безответственными и неприемлемыми».

«Ни одна третья сторона не имеет права вмешиваться в соглашения о безопасности между НАТО и суверенными государствами», — подчеркнули в диппредставительстве.



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