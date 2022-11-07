«Очень важно, чтобы мы остались». Посольство Великобритании в Украине не планирует эвакуироваться из Киева — посол 7 ноября, 10:42 Мелинда Симмонс (Фото:www.president.gov.ua)

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что британское посольство не планирует эвакуироваться из Киева.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Нет, эвакуация не планируется. Мы здесь с безопасностью, которая дает нам возможность быть здесь. Я здесь уже несколько месяцев, я живу в этой войне, как вы живете в этой войне. Безусловно, справедливо сказать, что обстоятельства нашего отъезда уже отличаются от тех обстоятельств, при которых мы впервые уехали в феврале. И это не только потому, что мы считаем угрозу менее серьезной: она все равно серьезная», — сказала она.

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Однако, по словам дипломата, сейчас есть «лучшее представление как о потенциале Украины, так и о потенциале России».

Симонс заявила, что сотрудники посольства готовы смириться с немалым, чтобы делать свою работу.

«Пока что планов покидать Киев нет. И я думаю, что для многих людей, вероятно, очень важно, чтобы мы остались», — сказала она.

По ее словам, она понимает, что присутствие посольства Британии в Киеве важно в качестве сигнала для многих украинцев и для некоторых стран.

«Однажды я пошла в магазин за покупками, а кто-то дает мне сдачу и спрашивает: „Так вы не уезжаете, правда?“ Поэтому я знаю, что это важно для многих обычных украинцев и, конечно, для некоторых стран, в частности. Я замечаю это», — сказала она.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявляла, что для экономии электроэнергии в Киеве работает с фонариком.