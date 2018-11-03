Посол рассказал об украинских депутатах, которые вредили процессу предоставления оружия со стороны США

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что некаторые депутаты Верховной Рады вредили процессу предоставления оружия со стороны США.

Об этом сообщает Громадське.

"Были случаи, когда приезжали представители украинского парламента, которые вредили процессу предоставления оружия. Приезжали и на вопрос американцев "нужно ли оружие?", Отвечали: "А вы поддержите мою фракцию?". Это, в том числе люди, которые сейчас баллотируются в президенты. Это вредило усилиям посольства", - отметил Чалый.

Посол добавил, что такие случаи больше не повторяются.

"Сейчас в Конгрессе уже есть четкое понимание поддержки Украины, и таких случаев больше нет", - сказал он.

Напомним, 16 ноября 2017 Сенат США проголосовал за утверждение оборонного бюджета на 2018 год, который, в частности, предусматривает выделение $350 миллионов на оборонные нужды Украины.

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Кроме того, Вашингтон также одобрил план по предоставлению ВСУ оборонительного вооружения, которое включает противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Весной 2018года США доставили в Украину эти противотанковые ракетные комплексы, а в мае состоялись их первые испытания.