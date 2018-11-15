Посол рассказал, какого кандидата на посту президента Украины ожидают в США

По словам Чалого, для США важно, чтобы следующий президент Украины продолжал выбранный курс реформ

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что для Вашингтона очень важно, чтобы следующий президент Украины продолжал выбранный курс реформ и геополитический курс на сближение с ЕС.

В интервью Укринформу Чалый сказал, что уровень взаимоотношений между двумя странами должна развиваться, а не уменьшаться и для этого необходимо последовательность во внешней политике Украины и неизменность внешнеполитического курса и его темпов.

По его словам, очевидно, что прямой поддержки кандидатов или партий со стороны США не будет, но готовность сотрудничества будет иметь место с теми, кто будет сохранять этот курс.

На вопрос, какую позицию администрация США занимает сейчас относительно избирательного процесса в Украине, Чалый ответил, что этот вопрос надо в первую очередь адресовать представителям администрации США.

"Я мог бы не комментировать, но просто скажу о своих наблюдениях. На мой взгляд, американское правительство будет продолжать взаимодействие с теми политическими представителями, которых поддержит украинский народ. Все очень просто", - сказал посол.