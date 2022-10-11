«Цель — уничтожить украинское государство». Массированными ракетными ударами Россия начала новый этап войны против Украины — посол 11 октября, 12:29 Бартош Цихоцкий (Фото:UN Geneva/www.flickr.com)

В понедельник, 10 октября, массированными ракетными ударами страна-агрессор РФ начала новый этап войны против Украины, заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

Об этом сообщает RMF FM.

«Станции метро и убежища снова заполнены. Люди вспомнили, что им нужно серьезно относиться к сигналам о ракетной угрозе», — сказал посол

По его словам, украинцы изначально понимают, что это не война за отделение того или иного города.

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«Цель — уничтожить украинское государство, поставить его на колени, взять власть, установить марионеток и то, что началось вчера — новый этап войны, он новый с тактической точки зрения, но не стратегический с точки зрения украинцев», — сказал он.

Дипломат добавил, что к ядерным угрозам российского диктатора Владимира Путина нужно относиться серьезно.

«Международное сообщество должно сегодня направить России недвусмысленный сигнал, что это предел, который нельзя переходить, и на него не должно влиять то, что об этом думает случайный прохожий», — сказал он.

Утром 10 октября Россия нанесла один из самых массированных ракетных ударов по Украине. В Киеве и других городах есть погибшие и раненые. Поражены важные объекты критической инфраструктуры.

Под ударами россиян находились объекты энергетики в Киеве и Киевской области, Львове, Запорожье, Днепре, Виннице, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областях.