Посол Польши в Китае подал в отставку из-за кризиса вокруг Конституционного трибунала

Посол Польши в Китае Якуб Кумох подал в отставку после отстранения от должностей председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. Дипломат заявил, что из-за последних событий в стране больше не может выполнять свои обязанности.

Об этом Кумох сообщил в соцсети X вечером 30 октября.

«Учитывая события в стране, я пришел к выводу, что больше не могу продолжать выполнять обязанности посла Республики Польша. Сегодня я подал в отставку и направил запрос об отзыве», — написал он.

Реклама

Ранее пресс-служба Конституционного трибунала сообщила о временном отстранении его руководства. На территорию учреждения вошла полиция, а у здания собрались протестующие.

Президент Польши Кароль Навроцкий досрочно прервал визит в Сенегал и возвращается в страну. Премьер-министр Дональд Туск заявил о «восстановлении верховенства права».

В то же время Бартоломей Соханьский назвал ситуацию попыткой государственного переворота.

Ранее в 2026 году президент Навроцкий отказался привести к присяге трех из шести судей, назначенных Сеймом Польши. А Свечковский, в свою очередь, отказался допустить судей, избранных нынешним парламентским большинством, к исполнению своих обязанностей, сообщило агентство Reuters.

Глава правительства Польши Дональд Туск отметил, что события вокруг Конституционного трибунала представляют собой «сложный процесс», который порой требует решительных действий.

«Восстановление верховенства права — наш долг. После многих лет беззакония со стороны партии „Право и справедливость“ это сложный, порой болезненный процесс, требующий решительных действий», — написал премьер-министр в соцсети X и подчеркнул, что «другого пути нет».

Как пишет издание Onet, руководство Конституционным трибуналом перейдет к судье Анне Корвин-Петровской как к судье с самым большим стажем. Она была избрана нынешним составом Сейма и является как раз одной из тех судей, чью присягу президент Навроцкий не принял.

Как сообщает издание Polsat News, сотрудники польской полиции дежурят у здания Конституционного трибунала, а также у ограждения.

Правоохранители, в частности, заявили, что проводят предусмотренные законом мероприятия на территории здания Конституционного суда в связи с информацией, предоставленной судьей Конституционного суда Анной Корвин-Петровской, о возможной угрозе жизни или здоровью судей и сотрудников Конституционного суда, пишет издание.

Реклама:

3 сентября, как сообщал Polsat News, Генеральная прокуратура Польши обратилась к председателю Навроцкому с просьбой о его допросе в качестве свидетеля в рамках расследования дела о лишении судей Конституционного суда права выносить решения.

Как пояснила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Анна Адамяк, производство по этому делу было начато еще 21 апреля — в связи с заявлением о подозрении в совершении преступления, поданным двумя судьями Конституционного суда.

Заявление касалось «действий, нанесших ущерб правосудию и четырем судьям Конституционного суда, избранным Сеймом Республики Польша, — Марчину Джурде, Кристиану Маркевичу, Анне Корвин-Петровской и Мачею Таборовскому, — которым было отказано в праве выносить судебные решения», — подытожила она.