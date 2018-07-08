Посол Польши о Волынской трагедии: Помирились с Германией, помиримся и с Украиной

В Польше уверены, что найдут взаимопонимание с Украиной

Посол Польши в Украине Ян Пекло выразил уверенность в том, что Варшава и Киев найдут взаимопонимание в историческом споре о Волынской трагедии.

Как сообщает Польское Радио, свое мнение он высказал во время памятных мероприятий, посвященных Волынской трагедии, в селе Кисилин Волынской области.

Волынская трагедия - обоюдные этнические чистки украинского и польского населения, осуществлены Украинской Повстанческой Армией и польской Армией Крайовой с участием польских батальонов Шуцманшафт и советских партизан в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни.

Пекло отметил, что Польша после Второй мировой войны достигла понимания с Германией, а потому и с украинцами поляки тоже найдут общий язык.

"Если после трагедии Второй мировой войны удалось достичь польско-немецкого примирения, то и нам тоже должно удаться", - сказал он.

Ранее в Луцке президент Польши Анжей Дуда во время мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Волынской трагедии, заявил, что польско-украинские взаимоотношения надо строить на исторической правде. Он выразил убеждение, что Польша будет большим другом Украины.

Президет Украины Петр Порошенко подчеркнул, что от споров Украины и Польши выигрывает только Россия. Его заявление прозвучало во время открытия в селе Сахрынь (Польша) Мемориала памяти украинцев, погибших от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.