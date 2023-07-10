Турция не выдвигала никаких условий Киеву касательно возвращения командиров гарнизона Азовстали — посол 10 июля, 11:46 Зеленский 8 июля сообщил, что домой возвращаются пятеро командиров гарнизона Азовстали (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Турция не выдвигала никаких условий Киеву касательно возвращения командиров обороны Мариуполя, об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в понедельник, 10 июля.

«Это результат работы большой команды во главе с президентом Зеленским и непосредственно результат самого визита, поскольку договоренности достигались на самом высоком уровне, но подготовительная работа продолжалась в течение нескольких месяцев», — сказал они эфире Радио Свобода.

Видео дня

Посол заявил, что к этому процессу был задействован «весь дипломатический авангард президента Зеленского».

По его словам, в Анкаре заинтересованы в этой операции, поскольку таким образом они усиливают свои позиции на международной арене.

В субботу, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пятеро командиров гарнизона Азовстали. Зеленский встретил их в аэропорту в Стамбуле, а вечером они прибыли во Львов.

Пятеро командиров по договоренностям находились в Турции «под личной протекцией президента Реджепа Эрдогана» после того, как в сентябре 2022 года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Они провели в стране более девяти месяцев после освобождения из российского плена.

Всего 22 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 защитников. Пятерых командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.