Россия является страной-агрессором. Венгрия не имеет территориальных претензий касательно Закарпатья — посол 10 мая, 17:08 Цей матеріал також доступний українською Иштван Ийдерто (Фото:Посольство Угорщини, Київ / Magyarország Nagykövetsége, Kijev)

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что у Венгрии нет никаких территориальных претензий, если речь идет о Закарпатье.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом сообщает Эспрессо.

«У нас нет никаких территориальных претензий, если речь идет о Закарпатье», – сказал он.

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Отвечая на вопрос, какова официальная позиция венгерского правительства по поводу войны России против Украины, дипломат заявил, что Россия является страной-агрессором, военным агрессором.

«И мы полностью поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы полностью осуждаем все нарушения прав человека в отношении граждан Украины. Мы призываем международное сообщество, а также украинскую сторону провести расследование этих нарушений. Мы выступаем за мир и… как бы сказать…поддерживаем шаги Европейского Союза, чтобы помочь Украине достичь мира», — сказал он.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Орбан отказался предоставлять Киеву вооружение, запретил транзит оружия через территорию своей страны и не поддерживает эмбарго на российские нефть и газ. 4 апреля венгерский премьер объявил о своей победе на парламентских выборах.

Владимир Зеленский заявил, что Орбану, недавно переизбранному на четвертый срок, придется выбрать между РФ и остальным миром.

Будапешту такие высказывания Зеленского не понравились.

Зеленский также заявил, что один из ведущих политиков Евросоюза просил предоставить ему доказательства того, что зверства и массовые убийства российскими оккупантами жителей Бучи не были инсценированы. По данным украинских СМИ, речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

В Министерстве иностранных дел Украины упрекнули Венгрию, которая не признала ответственность России за Бучанскую резню.

Вице-премьер правительства Польши и лидер правящей партии Право и Справедливость Ярослав Качиньский заявил, что его страна не будет сотрудничать с Венгрией так, как раньше, пока ее лидер не изменит отношение к войне в Украине, развязанной Россией. Качиньский посоветовал Орбану обратиться к офтальмологу, если он не видит того, что произошло в Буче.

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