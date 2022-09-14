Германия изменит решение не передавать Украине танки Leopard, счет идет на недели — посол Мельник 14 сентября, 16:58 Посол Украины в Германии Андрей Мельник (Фото:Скриншот из видео ARD)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник убежден, что Берлин изменит свою позицию о передаче Украине тяжелой техники в ближайшие недели.

Об это он рассказал в интервью для телеканала ARD.

«Я убежден, что правящая коалиция, которая отказывается поставлять бронетранспортеры Marder и танки Leopard, изменит свое решение. Это всего лишь вопрос времени, и счет идет на недели», — сказал он.

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Мельник добавил, что украинская сторона хочет освободить как можно больше территорий до зимы.

Он надеется, что украинская армия сможет перехитрить россиян в ближайшие недели так же, как она это сделала в последние несколько дней.



«Думаю, у нас есть хорошие шансы. Мы видели, что наша армия, которая всегда считалась слабой, вполне способна добиться таких успехов даже с небольшим количеством западного оружия. Нас стоит продолжать поддерживать», — сказал посол.

6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.

Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.

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