«Путин — лишь вершина айсберга». Посол Украины в Германии резко ответил на заявление Шольца о россиянах

18 марта, 12:14
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник (Фото:Посольство Украины в Германии)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник (Фото:Посольство Украины в Германии)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник резко ответил немецкому канцлеру Олафу Шольцу на заявление о том, что россияне не несут ответственность за агрессию против Украины.

У себя в Twitter украинский дипломат написал, что именно российское молчаливое общество де-факто поддерживает войну.

«Это война на уничтожение России против Украины. Точка. Это Россия — не инопланетяне-летчики — бомбят города Украины, убивают женщин и детей. Именно молчаливое русское общество де-факто поддерживает войну. Путин — это лишь вершина айсберга», — подчеркнул Мельник.

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Шольц ранее заявил, что россияне не несут ответственности за то, что президент РФ Владимир Путин развязал войну против Украины. Он также осудил нападки на выходцев из России.

https://twitter.com/MelnykAndrij/status/1504537881699926018
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Владимир Путин Германия Андрей Мельник Олаф Шольц Война России против Украины

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