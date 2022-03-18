«Путин — лишь вершина айсберга». Посол Украины в Германии резко ответил на заявление Шольца о россиянах 18 марта, 12:14 Цей матеріал також доступний українською Посол Украины в Германии Андрей Мельник (Фото:Посольство Украины в Германии)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник резко ответил немецкому канцлеру Олафу Шольцу на заявление о том, что россияне не несут ответственность за агрессию против Украины.



У себя в Twitter украинский дипломат написал, что именно российское молчаливое общество де-факто поддерживает войну.

«Это война на уничтожение России против Украины. Точка. Это Россия — не инопланетяне-летчики — бомбят города Украины, убивают женщин и детей. Именно молчаливое русское общество де-факто поддерживает войну. Путин — это лишь вершина айсберга», — подчеркнул Мельник.

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Шольц ранее заявил, что россияне не несут ответственности за то, что президент РФ Владимир Путин развязал войну против Украины. Он также осудил нападки на выходцев из России.



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