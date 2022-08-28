«Подыгрывает Путину и подпитывает российскую агрессию». Посол Мельник отменил приглашение в Украину премьера Саксонии 28 августа, 14:41 Андрей Мельник (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство Украины в ФРГ/Facebook)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил об отмене приглашения посетить Украину премьеру федеральной земли Саксония Михаэлю Кречмеру после его призывов добиваться заморозки войны России против Украины.

Об этом он написал в Twitter.

«Вашей абсурдной риторикой о заморозке войны вы подыгрываете Путину и подпитываете российскую агрессию. Я приглашал вас в Украину. Теперь это приглашение отменено. Ваш визит нежелателен. Точка», — сообщил Мельник.

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Ранее в программе ZDF премьер Саксонии высказал мнение, что «войну нужно заморозить, что нужно перемирие и переговоры для прекращения войны», и что в публичном дискурсе слишком мало говорят об этом.



Он назвал вторжение России в Украину ужасным преступлением и сказал, что полностью согласен с мнением, что Россия не должна выиграть эту войну, но и заявил, что нельзя пытаться решить исход войны на поле боя, «потому что это может иметь слишком плохие последствия для всех нас», и нужно использовать дипломатические механизмы, «даже когда у вас совершенно разные позиции и вы враги».



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