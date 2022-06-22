«Я потом сожалел». Посол Украины хочет лично извиниться перед Шольцем за заявление об «обиженной колбасе» 22 июня, 21:43 Цей матеріал також доступний українською Посол Украины в Германии Андрей Мельник (Фото:Christophe Gateau/dpa/picture alliance)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник планирует лично извиниться перед канцлером Олафом Шольцем за заявления об «обиженной колбасе».

«Это заявление, о котором я потом, конечно, сожалел. Я лично извинюсь перед ним», — сказал Мельник во время интервью Spiegel.

Посол признал, что заявление было «дипломатически неуместным» и «оскорбило многих людей не только в Германии».

Видео дня

Мельник также сказал, что его заявление не удивило президента Украины Владимира Зеленского, но послу пришлось объяснить свои слова министру иностранных дел Дмитрию Кулебе.

Посол добавил, что любит Германию, ее язык и уважает народ этой страны, а также может остаться в Германии навсегда после своего пребывания на посту посла.

Мельник назвал Шольца «обиженной колбасой» (немецкая идиома, которая означает «выдавать из себя обиженного») в начале мая из-за того, что канцлер отказывался ехать в Киев. 16 июня Шольц все же приехал в Киев вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и премьер-министром Италии Марио Драги.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.