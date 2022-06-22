«Я потом сожалел». Посол Украины хочет лично извиниться перед Шольцем за заявление об «обиженной колбасе»
Посол Украины в Германии Андрей Мельник (Фото:Christophe Gateau/dpa/picture alliance)
Посол Украины в Германии Андрей Мельник планирует лично извиниться перед канцлером Олафом Шольцем за заявления об «обиженной колбасе».
«Это заявление, о котором я потом, конечно, сожалел. Я лично извинюсь перед ним», — сказал Мельник во время интервью Spiegel.
Посол признал, что заявление было «дипломатически неуместным» и «оскорбило многих людей не только в Германии».
Мельник также сказал, что его заявление не удивило президента Украины Владимира Зеленского, но послу пришлось объяснить свои слова министру иностранных дел Дмитрию Кулебе.
Посол добавил, что любит Германию, ее язык и уважает народ этой страны, а также может остаться в Германии навсегда после своего пребывания на посту посла.
Мельник назвал Шольца «обиженной колбасой» (немецкая идиома, которая означает «выдавать из себя обиженного») в начале мая из-за того, что канцлер отказывался ехать в Киев. 16 июня Шольц все же приехал в Киев вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и премьер-министром Италии Марио Драги.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.