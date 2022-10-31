«Угроза безопасности». Посол Украины призвал Германию не принимать российских дезертиров 31 октября, 00:40 Алексей Макеев (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев считает, что Германии не стоило бы принимать у себя убегающих от мобилизации россиян.



Об этом он сказал в интервью Bild.

По словам Макеева, граждане РФ могут представлять угрозу.

«Меня очень раздражает, что почти никто из россиян не уехал из своей страны, когда началась война. Я также ничего не слышал о больших демонстрациях», — сказал дипломат.



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Он добавил: бегущие из России молодые мужчины просто хотят избежать военной службы, но не осуждают войну — в конце концов они будут ездить колоннами по Германии, размахивая российскими флагами.

«Эти россияне представляют угрозу безопасности не только Германии, но и всем молодым украинским женщинам с детьми, которым придется находиться рядом с этими мужчинами в приютах для беженцев. Для Германии было бы неправильно принимать российских дезертиров», — подчеркнул Макеев.

В конце сентября канцлер Олаф Шольц поддержал открытие ФРГ для уклонистов из России, но они должны пройти проверку.

Издание Forbes сообщило, что почти через две недели после объявления «частичной» мобилизации Россию покинули около 700 тысяч человек. В Кремле эту информацию назвали «уткой». Секретарь СНБО Алексей Данилов в начале октября заявил, что количество выехавших из РФ россиян вдвое больше чем тех, кого мобилизовали.