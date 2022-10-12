Опроверг российские фейки. Иностранные посольства не намерены покидать Киев — посол Литвы в Украине 12 октября, 11:32 Центр Киева после обстрела (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас заявил, что посольства иностранных государств не намерены покидать Киев несмотря на российские ракетные атаки.

Об этом сообщает LRT.

«Мы точно не планируем, постоянно поддерживаю связь с посольствами других стран, в первую очередь, европейских, с послами, таких планов однозначно ни у кого нет», — сказал он.

Видео дня

По его словам, в понедельник, 10 октября российские пропагандисты пытались запустить «утку», что посольства иностранных государств эвакуируются из Киева.

«Это неправда», — заявил Сарапинас.

Дипломат заявил, что ночь в Киеве была спокойной, однако атакам подверглись другие регионы Украины — Сумы, Запорожье.

«В Днепропетровской области после ракетных ударов горняки застряли под землей, сейчас идут спасательные работы», — сказал посол.

Напомним, что посольство США не планирует эвакуироваться из Киева после массированной ракетной атаки РФ на Украину.

Утром 10 октября Россия нанесла один из самых массированных ракетных ударов по Украине. В Киеве и других городах есть погибшие и раненые. Поражены важные объекты критической инфраструктуры.

Под ударами россиян находились объекты энергетики в Киеве и Киевской области, Львове, Запорожье, Днепре, Виннице, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областях.