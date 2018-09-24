Посол: Лишение Порошенко звания почетного гражданина Вероны - спектакль марионеток Путина

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин прокомментировал лишение президента Петра Порошенко звания почетного гражданина Вероны.
По мнению дипломата, это решение было срежиссировано Кремлем, сообщает Европейская правда.
Посол рассказал, что проект резолюции о лишении звания украинского президента был зарегистрирован в горсовете Вероны еще в декабре прошлого года по инициативе лидера молодежного крыла партии Лига севера (сегодня партия Лига - ред.), известной пророссийским направлением.
"Анализ текста документа, а также тот факт, что его подписали почти все представители партии Лига севера, которая победила в Вероне на коммунальных выборах, свидетельствуют о вполне политической направленности этого решения", - отметил Перелыгин.
Он добавил, что решение предыдущего состава горсовета предоставить почетное гражданство города Порошенко и сделать бесплатный вход для украинских граждан в музеи города в течение прошлого года "стало искренней реакцией местных депутатов", тогда как "успешное продвижение Украины во многих сферах не дает покоя режиму в Москве".
"Именно поэтому и был разыгран политический спектакль Кремля в исполнении веронских артистов", - пояснил Перелыгин.
Посол добавил, что ведущие итальянские СМИ подавали информацию о решении веронского горсовета, цитируя украинскую позицию под общим названием "Режиссура Кремля - Веронского исполнения или марионетки Путина".
Кроме того, тогдашний мэр Вероны Флавио Този, который вручил звание Порошенко, комментировал решение по телевидению с позицией на основе заявления украинской стороны.
Ранее сообщалось, что городской совет Вероны лишил Петра Порошенко звание почетного гражданина.
Это звание было присвоено Порошенко в знак благодарности за возвращение 17 картин, похищенных из веронского музея Кастельвеккио и найденных в Украине.
Согласно решению совета, предыдущая городская администрация в мае 2016 года “слишком поспешно” присвоила Порошенко звание почетного гражданина Вероны.
Представители нынешней городской власти уверены, что заслуги Порошенко в возвращении картин вызывают сомнения - расследование проводилось местными властями. Кроме того, по этому поводу не было общественной дискуссии.
Правая политическая партия Лига, пришедшая к власти в этом году, длительное время добивалась лишить украинского президента титула. Лига также добивается отмены антироссийских санкций ЕС.
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