Посол: Линия Трампа в отношении Украины не оправдала ожиданий России

Чалый убежден, что линия президента Трампа по отношению к РФ не стала более мягкой

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что политика Вашингтона относительно санкций против России, а также поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины только усилилась при нынешней администрации Белого дома.

По словам украинского дипломата, линия президента Трампа не стала более мягкой, как этого ожидали в России, сообщает Укринформ.

Он отметил, что в настоящее время присутствие россиян на Донбассе - это уже фиксированный факт, и никто не говорит, что их там нет, "то есть все уже знают роль России в этом конфликте". И в этом Украина имеет четкую поддержку Соединенных Штатов.

Кроме того, Чалый отметил, что для принуждения России выполнять "абсолютно понятные вещи соответствии с международным правом" работает целый ряд механизмов во взаимодействии Украины с США и другими странами Запада.