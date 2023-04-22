Посол Китая во Франции усомнился в суверенитете стран бывшего СССР и статусе Крыма: реакция Украины 22 апреля, 17:58 Лу Шайе (Фото:скриншот видео / LCI / Twitter)

Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил, что бывшие советские страны якобы «не имеют действующего статуса в международном праве».

В интервью французскому каналу LCI Лу Шайе задали вопрос о его позиции по поводу оккупированного Крыма, и тот заявил, что это «зависит от того, как смотреть на вопрос», а полуостров «сначала был российским». Журналист в ответ напомнил, что, согласно международному праву, Крым — украинский.



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«По международному праву даже страны бывшего СССР не имеют действующего статуса в международном праве, Потому что нет международного соглашения, которое бы утверждало их статус как независимых стран», — заявил посол.



Украинский посол во Франции Вадим Омельченко написал в Twitter, что у представителя Китая либо «явные проблемы с географией», либо его слова противоречат официальной позиции КНР по поводу «усилий по восстановлению мира в Украине на основании международного права и целей и принципов Устава ООН».

«Вопрос „Чей Крым?“, как всегда, является показательным. В следующий раз нужно добавить „Чей Владивосток?“» — добавил Омельченко.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна после этого заявил, что его ведомство вызывает представителя Китая для разъяснений по поводу комментариев о суверенитете Эстонии и других бывших стран СССР, передает Delfi.



Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Twitter отметил, что высказывания китайского посла — одна из причин, «почему страны Балтии не доверяют Китаю „посредничество для мира в Украине“».

24 февраля Китай обнародовал «документ с позицией» касательно полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин заявил о необходимости уважения к территориальной целостности, призвал к переговорам, прекращению боевых действий, но в то же время выступил против санкций.