Посол Китая в ЕС заявил, что отношения Пекина с Европой такие же, как и с Россией, — «неограниченные» 24 апреля, 09:09 Фу Конг (Фото:REUTES/Shubing Wang)

Посол Китая в ЕС Фу Конг заявил, что сотрудничество Пекина с Европой и другими странами такое же «неограниченное», как и связи с Россией.



Об этом он сказал в интервью китайскому изданию The Paper.

Не указано, когда именно его проводили, но разговор опубликовали в понедельник, 24 апреля, — сразу после скандальных заявлений посла Китая во Франции по поводу суверенитета стран бывшего СССР и статуса Крыма.

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Фу Конг предостерег от «попыток» использовать китайско-российские отношения для того, чтобы «посеять раздор между Китаем и Европой» и отверг сообщения о том, что Пекин мог заранее знать о планах России осуществить полномасштабное вторжение и поставлял оружие.



«Европейская сторона должна правильно понимать отсылку на „отсутствие границ“. Дружба и сотрудничество между странами бесконечны и не должны быть искусственно ограничены. Китайско-российское сотрудничество является „неограниченным“, то же касается Китая и Европы», — заявил китайский дипломат.

Он назвал отношения Пекина и ЕС многогранными и считает, что они не должны «привязываться к вопросу Украины».

Ранее Фу Конг назвал слова о «безграничной дружбе» Китая с РФ риторическим приемом и заявил, что Пекин не признает оккупацию Москвой территорий Украины.

20−22 марта Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, встретившимся с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд общих заявлений и подписали общие документы. После этого в Кремль приезжал министр обороны КНР Ли Шанфу.

Пекин называет себя «адвокатом» и заявляет о «нейтралитете» в вопросе войны против Украины. Несмотря на это, с президентом Владимиром Зеленским Си Цзиньпин не говорил ни разу с начала войны, фактически игнорирует информацию о визите в Украину и переговоры, а также не осуждал РФ и не призывал ее вывести свои войска.