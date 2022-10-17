Кислица обратился к миссии Ирана в ООН: Почему ваше правительство убивает мирных жителей Киева? 17 октября, 15:24 Постпред Украины в ООН Сергей Кислица (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица после атаки дронов-камикадзе на Киев обратился к представительству Ирана в организации.

У себя в Twitter украинский дипломат распространил заявление президента Ирана Ибрагима Раиси, который сказал в обращении к Генеральной ассамблее ООН, что «война не является решением кризисов».

Видео дня

Кислица призвал представительство Ирана в ООН связаться со своим правительством.

«Задайте прямой вопрос: участвует ли ваше правительство и почему оно участвует в войне России против Украины и убивает мирных жителей в Киеве? Как мириться с этим?», — отметил он.

Утром 17 октября Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали три человека, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.

