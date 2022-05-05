Посольство Канады в скором времени вернется в Украину 5 мая, 03:57 Цей матеріал також доступний українською Посол Канады Лариса Галадза вернется в Украину (Фото:Embassy of Canada to Ukraine via Facebook)

Посольство Канады вскоре вернется в Украину после эвакуации в Польшу.



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Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает Укринформ.

По словам главы внешнеполитического ведомства, цель ее страны — восстановить дипломатическое присутствие в Украине.

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«Могу подтвердить, что Лариса Галадза, которая была нашим послом в Украине и сейчас находится на юге Польши, вернется», — заявила Жоли.

Вместе с тем, министр иностранных дел Канады не назвала точной даты возобновления работы своего посольства в Украине.

В среду, 4 мая, посольство Швеции в Украине возобновило работу в Киеве.

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