Посол Грузии заявил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили 5 июля, 23:05 Михеил Саакшвили (Фото:Daryna Chyzh / Facebook)

Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили рассказал о вызове в Министерство иностранных дел в Киеве накануне из-за ситуации с состоянием здоровья бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Interpressnews.

Грузинский посол подтвердил, что в МИД Украины он встретился с заместителем министра, который попросил его покинуть страну в течение 48 часов для проведения консультаций по вопросу Саакашвили.

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«Мы, конечно, согласились, потому что это было требование и просьба президента Украины», — пояснил Закарашвили.

Он добавил, что объяснил Киеву официальную позицию Тбилиси, в частности отрицание им неподобающего отношения к экс-президенту Грузии.

«Отмечено, что, разумеется, это событие мешает развитию двусторонних отношений и, соответственно, создает определенные проблемы, в частности для коммуникации», — сказал дипломат, добавив, что Грузия продолжит поддержку Украины в ее войне против России.

В сентябре 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию, где был арестован грузинскими властями. Против политика открыто несколько дел, по которым его приговорили к шести годам заключения. В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям.

По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе сказал, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. По мнению самого политика, его могли отравить российские агенты.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили, и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

З июля Михеил Саакашвили впервые за долгое время появился на судебном заседании. Оппозиционные медиа Грузии опубликовали фото, где он значительно побледнел.



В тот же день Зеленский сообщил, что дал распоряжение МИД Украины вызвать посла Грузии, заявить ему протест и рекомендовать покинуть Украину для проведения консультаций с собственным правительством.

Позже представители грузинских властей назвали действия Зеленского «оскорбительными», а МИД Грузии назвал такие действия Киева «крайней формой обострения» отношений между двумя странами.