Российский посол заявил, что РФ не применит ядерное оружие «в этом конфликте»

23 февраля, 02:40
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Российский фрегат с, возможно, ядерным оружием (Фото:TheLyubimoff/Twitter)

Российский фрегат с, возможно, ядерным оружием (Фото:TheLyubimoff/Twitter)

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва не намерена применять ядерное оружие в войне против Украины. Он заявил о «четкой доктрине» использования ядерного оружия.

Об этом Келин сказал в интервью британскому радио LBC.

«В этом конфликте? Нет, у нас есть очень четкая доктрина, и она описывает очень точный случай, когда может быть использовано ядерное оружие: если на Россию впервые будет осуществлен ядерный напад и если конвенционное нападение будет настолько серьезным, что под угрозой окажется существование нашего государства», — пояснил российский посол.

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Отдельно он прокомментировал решение России приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), отметив, что речь идет о приостановке процедур верификации стратегического ядерного оружия.

«Однако мы являемся ответственными участниками ( договора), и ограничения на ядерные боеголовки останутся в силе, мы будем соблюдать те ограничения, которые были записаны в договоре», — добавил Келин.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Великобритания Ядерное оружие Ядерное вооружение Война в Украине Война России против Украины

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