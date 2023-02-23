Российский посол заявил, что РФ не применит ядерное оружие «в этом конфликте» 23 февраля, 02:40 Российский фрегат с, возможно, ядерным оружием (Фото:TheLyubimoff/Twitter)

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва не намерена применять ядерное оружие в войне против Украины. Он заявил о «четкой доктрине» использования ядерного оружия.

Об этом Келин сказал в интервью британскому радио LBC.



«В этом конфликте? Нет, у нас есть очень четкая доктрина, и она описывает очень точный случай, когда может быть использовано ядерное оружие: если на Россию впервые будет осуществлен ядерный напад и если конвенционное нападение будет настолько серьезным, что под угрозой окажется существование нашего государства», — пояснил российский посол.

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Отдельно он прокомментировал решение России приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), отметив, что речь идет о приостановке процедур верификации стратегического ядерного оружия.

«Однако мы являемся ответственными участниками ( договора), и ограничения на ядерные боеголовки останутся в силе, мы будем соблюдать те ограничения, которые были записаны в договоре», — добавил Келин.