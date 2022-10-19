«Бок о бок с украинским обществом». Посол Германии в Украине назвала фейком сообщения об эвакуации дипломатов из Киева

19 октября, 16:57
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Анка Фельдгузен (Фото:www.facebook.com/deutschebotschaftkiew)

Анка Фельдгузен (Фото:www.facebook.com/deutschebotschaftkiew)

Российский нарратив про «эвакуацию» немецких дипломатов из Киева — это фейк-ньюс, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

«Нас спрашивали другие посольства, действительно ли мы работаем, потому что российский нарратив такой, что мы уже снова сбежали. Но это не так. Это действительно фейк-ньюс, и мы по всем каналам: через твиты, присутствие на разных мероприятиях, пытаемся показать, что мы здесь, в Киеве, и работаем», — сказала Фельдгузен на брифинге.

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По ее словам, посольство Германии работает в том же режиме.

«Мы здесь в том составе, как это спланировали. У нас очень разные задачи, как и до этих нападений. Мы стоим бок о бок с украинским обществом, и я действительно поражена тем, как спокойно, особенно киевляне, переживают это все», — сказала она.

https://www.youtube.com/watch?v=UNxdpFm-EEs

Представитель МИД Олег Николенко заявил, что сейчас происходит много ложных вбросов о функционировании иностранных дипломатических представительств, в основном их делают российские источники для того, чтобы посеять панику.

https://www.youtube.com/watch?v=pFqRJb7lnVM&t=1034s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Германия Фейк Война России против Украины

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