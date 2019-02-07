Посол Германии: Если Украина откажется от Минских соглашений и Нормандского формата – санкции окажутся в опасности Сегодня, 11:19 335 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба президента Украины Переговоры лидеров нормандской четверки в Минске, февраль 2015 года Пресс-служба президента Украины

Посол Германии Эрнст Райхель заявил, что отказ Украины от Минских соглашений и нормандского формата поставит под угрозу антироссийские санкции.

В интервью Европейской правде посол Райхель и посол Франции Изабель Дюмон отметили, что Минские соглашения и нормандский формат по-прежнему работают.



По словам посл ФРГ, в случае отказа Украины от Минских соглашений и нормандского формата, антироссийские санкции окажутся в опасности.

"Если Украина вдруг решит забыть о "Минске" и выйти из Нормандского формата – санкции окажутся в опасности. Это надо помнить тем, кто рассуждает о недостаточных успехах "Минска" – хоть и то, что прогресс недостаточный, действительно правда", - сказал Райхель.

Посол Германии признал, что стороны не достигли всего, чего хотели, но не из-за того, что формат выбран "не тот", а из-за фундаментальной несовместимости позиций.

"А теперь представьте, если бы формата для общения не было вовсе. Например, по Крыму вообще нет формата для диалога с Россией, он не был создан. И как, повышает это шансы Украины продвинуться в решении конфликта по Крыму? Уверен, что нет", - заявил Райхель.

Посол добавил, что "Нормандия" все равно полезна и по-прежнему работает.

Кроме того, Германия и Франция, по словам посла, заинтересовались так называемым новым "мирным планом" по Донбассу, ранее изложенным спецпредставителем ОБСЕ Мартином Сайдиком.

В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

Страны Запада (ЕС, США, Япония) в ответ на агрессию РФ против Украины ввели секторальные и персональные экономические антироссийские санкции. В 2017 году США расширили санкции против России за ее вмешательство в президентские выборы 2016 года. В 2018 году Вашингтон расширил санкции за отравление экс-агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

Также готовится второй пакет санкций, который предполагает запрет на сделки с активами крупнейших госбанков РФ в США, запрет на сделки с новыми российскими долговыми обязательствами, запрет им проводить операции с американским долларом, ограничение авиаперелетов российских компаний в США и т.д. Второй этап санкций пока не введен в действие.