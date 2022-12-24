Посол Китая в ЕС заявил, что Пекин не хочет «выбирать между друзьями» — Россией и Украиной

24 декабря, 09:51
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Посол Китая в ЕС Фу Конг (Фото:Fu Cong/Twitter)

Посол Китая в ЕС Фу Конг (Фото:Fu Cong/Twitter)

Посол Китая в Евросоюзе Фу Конг заявил, что полномасштабное российское вторжение поставило Пекин в «очень сложное положение» и КНР не хочет «выбирать между друзьями» — РФ и Украиной.

Об этом он сказал в интервью South China Morning Post.

Дипломат назвал развязанную Россией войну «специальной операцией» и «украинским кризисом», который «становится проблемой» для отношений Китая с ЕС. Он хочет их «деполитизировать».

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«Мы терпим побочный ущерб от этого кризиса. И Россия, и Украина хорошие друзья, поэтому мы не хотим выбирать между друзьями. Это отправная точка нашей позиции», — сказал Фу Конг.

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Он заявил, что на второй день после полномасштабного вторжения между главой Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным состоялся разговор, во время которого первый «четко высказался за поиск мирного решения». Предоставление военной помощи Москве посол отрицает.

«На самом деле наша позиция была достаточно сбалансированной, согласитесь, и мы готовы приобщаться к любым мирным усилиям», — сказал он, повторив нарративы российской пропаганды о том, что «США получают выгоду из этого конфликта».

Китай открыто не критикует РФ за полномасштабного вторжение в Украину, но в ноябре Си Цзиньпин заявил, что потенциальное применение ядерного оружия Россией недопустимо.

В начале декабря лидер Китая заявил, что завершение войны путем переговоров отвечало бы интересам Европы и всех стран Евразии. По его словам, «нужно избегать эскалации и расширения кризиса».

При этом, по данным The Wall Street Journal, Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с Россией. Как сообщили источники газеты, КНР хочет увеличить импорт российской нефти, расширить энергетическое сотрудничество и увеличить инвестиции в инфраструктуру РФ.

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Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Владимир Путин Китай Евросоюз Си Цзиньпин Война России против Украины

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