Посол Франции в РФ заявила, что ее страна больше не настаивает на отставке Асада

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Сильви Берманн отметила, что Франция не будет настаивать на отставке президента Сирии
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Сильви Берманн отметила, что Франция не будет настаивать на отставке президента Сирии

Российское издание Коммерсант сообщает, что посол Франции в РФ Сильви Берманн заявила, что ее страна не будет настаивать на отстранении от власти сирийского президента Башара Асада.

"Мы не будем решать за сирийский народ, но о требовании безусловного ухода Башара Асада больше речь не идет. Идея, которая была сформулирована на сочинском Конгрессе сирийского национального диалога и одобрена специальным представителем ООН по Сирии, предполагала формирование конституционного комитета, который займется разработкой новой конституции. Но мне кажется, сирийский режим пока этим не занимается", - заявила Берманн.

Ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что прямые переговоры между Вашингтоном и режимом президента Сирии Башара Асада невозможны.

Также министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что президент Сирии Башар Асад не может быть участником урегулирования конфликта в этой стране.

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