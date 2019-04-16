Посол Франции возмутилась из-за поста украинского политтехнолога о пожаре в Нотр-Дам Вчера, 08:23 7793 Цей матеріал також доступний українською academy.gov.ua Пост политтехнолога Тараса Березовца возмутил Изабель Дюмон academy.gov.ua

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон возмутилась из-за обнародованного в Twitter и Facebook пост политтехнолога Тараса Березовца относительно пожара в парижском соборе Нотр-Дам.

На своих страницах в соцсетях Березовец связал пожар в соборе с недавним визитом в Париж кандидата в президенты Владимира Зеленского.

На это Дюмон ответила: "Как Вам не стыдно!? Позор". При этом она обратила на это внимание министра иностранных дел Украины Павел Климкин.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крышу собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.