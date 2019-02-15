Посол Франции вернулся в Италию после дипломатического скандала Сегодня, 21:14 547 Цей матеріал також доступний українською juliacasado1/pixabay.com Между странами разгорелся дипломатический скандал juliacasado1/pixabay.com

Посол Франции в Италии Кристиан Массе вернулся в Рим после того, как ранее был отозван из-за дипломатического конфликта, возникшего между странами, сообщает Reuters.

Высокопоставленный французский дипломат охарактеризовал отзыв как “электрошоковую терапию”, которая была необходима, чтобы положить конец кампании “повторных, необоснованных” атак итальянских политических лидеров против Франции.

Ранее, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что французский посол "очень скоро" вернется в Рим после того, как он был отозван на прошлой неделе.

В четверг, 7 февраля Франция отозвала для проведения консультаций посла в Италии из-за "необоснованных нападок и возмутительных заявлений" Рима.

Дипломатический скандал разразился после того, как в правительстве Италии поддержали движение "желтых жилетов", предложив французской оппозиции политическую поддержку.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон неспособен воплотить в жизнь свои предвыборные обещания и проводит "антинародную политику".

По словам Сальвини, Макрон подвел своих избирателей.