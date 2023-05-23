Посол Франции в Украине уйдет с должности летом — СМИ 23 мая, 20:10 Этьен де Понсен (Фото:Etienne de Poncins / Facebook)

Глава посольства Франции в Украине Этьен де Понсен летом уйдет с должности и будет назначен послом в Польше, сообщает Le Figaro.

Ротация де Понсена является плановой, поскольку послом в Украине он является почти четыре года. Его назначение в Польшу связывают с активной ролью Варшавы в помощи Киеву.

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Сам посол и Министерство иностранных дел Франции официально не сообщали о новом назначении. Неизвестно также, кто заменит де Понсена на посту посла в Украине.

59-летний Этьен де Понсен был назначен послом Франции в Украине указом президента Эмманюэля Макрона в июле 2019 года.

До этого времени он несколько лет работал инспектором МИД Франции, а перед этим — в Европейской службе внешних действий, а также был послом Франции в Кении и Болгарии.