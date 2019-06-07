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Посол Франции рассказала, когда ожидается визит Зеленского в Париж

Вчера, 14:35
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Посол Франции рассказала, когда ожидается визит Зеленского в Париж - фото

РБК-Украина

Зеленский через несколько недель посетит Париж, заявила Дюмон

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон рассказала, что визит Владимира Зеленского в Париж ожидается в июне.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

«Это случится в июне, через несколько недель. Это развитие тех тесных отношений, которые у нас сложились. Зеленский еще в статусе кандидата в президенты встречался с президентом Макроном 12 апреля, и для обоих было очень важно завязать контакты. Мы хотим и далее поддерживать Украину», — подчеркнула посол.

Напомним, 4 июня Зеленский находился в Брюсселе с первым зарубежным визитом, где провел ряд встреч на высшем уровне.

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Теги:   Франция Париж Владимир Зеленский

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