Посол Франции рассказала, когда ожидается визит Зеленского в Париж Вчера, 14:35 Цей матеріал також доступний українською РБК-Украина Зеленский через несколько недель посетит Париж, заявила Дюмон РБК-Украина

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон рассказала, что визит Владимира Зеленского в Париж ожидается в июне.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.



«Это случится в июне, через несколько недель. Это развитие тех тесных отношений, которые у нас сложились. Зеленский еще в статусе кандидата в президенты встречался с президентом Макроном 12 апреля, и для обоих было очень важно завязать контакты. Мы хотим и далее поддерживать Украину», — подчеркнула посол.

Напомним, 4 июня Зеленский находился в Брюсселе с первым зарубежным визитом, где провел ряд встреч на высшем уровне.