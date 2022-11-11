В Херсон вместе с Украиной возвращается Европа — посол ЕС 11 ноября, 15:31 Украинские силы освободили Херсон в пятницу, 11 ноября (Фото:Константин Рыженко/Telegram)

В Херсон, который освободили от россиян украинские силы, вместе с Украиной возвращается Европа, убежден глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

«Вместе с Украиной возвращается и Европа. Херсон прямо сейчас», — написал посол ЕС в Twitter.

Он также опубликовал фото с центральной площади Свободы в освобожденном городе, где украинцы вывесили флаги Украины и Евросоюза.

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Украинские силы освободили Херсон в пятницу, 11 ноября. СМИ публикуют первые фото украинских военнослужащих в освобожденном города. Возле здания областной государственной администрации появился флаг Украины.

До этого минобороны страны-агрессора РФ после успешного контрнаступления ВСУ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.