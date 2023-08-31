Три пункта. Посол Чехии в НАТО назвал условия для вступления Украины в Альянс 31 августа, 12:19 Украинский военный (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Украина может вступить в НАТО, когда закончатся боевые действия в стране, ее границы будут стабильными и она сможет внести свой вклад в обеспечение безопасности Альянса, заявил посол Чехии в НАТО Якуб Ландовский.

Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, исторический прецедент указывает на то, что мирное соглашение между Киевом и Москвой, возможно, не является необходимым для членства, но Украина должна будет решить, когда закончится война.

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«Откровенной нестабильности и враждебности необходимо положить конец», — сказал Ландовский.

Посол в НАТО заявил, что в конечном итоге единственной стороной, ответственной за ответ на вопрос о том, где должна проходить граница, является Украина.

«Никто извне не может даже комментировать это», — добавил он.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что если Украина не получит приглашение в НАТО в 2024 году, то будет ждать следующего года для приглашения в 2025 году.

11 июля страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены. Столтенберг сообщал, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».