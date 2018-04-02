Посол Британии: Введение новых санкций в деле Скрипаля зависит от дальнейших шагов РФ

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф считает, что вопрос введения новых санкций в отношении России по делу об отравлении разведчика Сергея Скрипаля и его дочери будет зависеть от дальнейших шагов РФ.

Об этом она сказала в эфире телеканала ICTV, сообщает Интерфакс-Украина.

"Очевидно, что все будет зависеть от дальнейших шагов России. Главное, о чем мы будем в дальнейшем заботиться, это наша национальная безопасность", - отметила британский дипломат.

По ее словам, высылка российских дипломатов это не просто акт солидарности с Великобританией, "это также очень четкий ответ на то что мы считаем угрозой нашей коллективной безопасности".

"Это результат не только хорошей дипломатии, но и коллективного чувства, что мы столкнулись с новым и очень тяжелым вызовом России", - добавила Гоф.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в британском Солсбери.

Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом Новичок, разработанным в СССР в 1970-х годах. Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию.

Отравление Скрипалей спровоцировало высылку российских дипломатов. США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов.

О решении выслать из Украины российских дипломатов объявил также президент Петр Порошенко. Всего из Украины выслали 13 дипломатов. 28 марта они покинули Украину.

В ответ Россия начала зеркальные меры.