Посол Британии при ООН назвала "вопиющей ложью" заявление России о связи Лондона с химатакой в Сирии

Посол Великобритании при ООН Карен Пирс опровергла заявление Министерства обороны РФ о том, что химическая атака в Сирии была осуществлена при давлении со стороны Лондона.

Об этом она заявила 13 апреля на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии, передает Reuters.

"Это ужасная, вопиющая ложь, это наихудшая из фейковых новостей, которую мы когда-либо видели от российской пропагандистской машины", - сказала Пирс.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что использование химического оружия в сирийской Думе было осуществлена при давлении со стороны Великобритании.

"Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых Белых касок оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации",- заявил он.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

США возложили ответственность за нападение на Россию и Сирию. Россия считает, что химическая атака была постановкой с участием иностранных спецслужб.